תיק הפצרי"ת: השופטת החליטה החלה חריגה וזמנית

בהשתתפות נציגי כל היורשים

מספר חודשים לאחר חלוקת חפצי הקודש, התקיים מעמד נוסף בו חולקו כלי הכסף העתיקים של מרן האדמו"ר בעל ה'ברך משה' זצ"ל בין כל שבעת ילדיו, בנים ובנות • המעמד נערך בבית הנגיד ר' ליפא פרידמן במונסי, בהשתתפות נציגי היורשים • כך התנהלה ההגרלה ומי זכה בכל ערכה