מבזק יחסים בינלאומיים

שר החוץ האיראני תוקף את ראש הממשלה: "נחש המדבר בשני לשונות"

עראקצ'י פרסם קטע מריאיון של ראש הממשלה והאשים אותו בכפל לשון: "בעברית מתרברב על השפעה על ארה"ב, באנגלית משבח את טראמפ"

אליהו לוי • בבלי • י"ח באלול | 31.08.26 17:15