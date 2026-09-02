מבזק מי עקב אחריו?

תלונה חמורה: המשטרה בוחנת האם כתב 'הארץ' חשף לאיראנים מיקומו של יאיר נתניהו

בעקבות פנייה של פרקליטו של יאיר נתניהו, נאספים חומרים בטענה כי עיתונאי חשף את מקום הימצאו

משה כץ • בבלי • כ' באלול | 02.09.26 20:25