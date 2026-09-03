הנהגים היו בהלם: מסוק עם עיתונאים התהפך לתעלה בשולי הכביש

בבלי

כוחות צה"ל אבטחו הערב כניסה של שוטרי מחוז ש"י ואזרח לכפר אל מועייר בחטיבת בנימין, לצורך החזרת בעלי חיים שנגנבו מישראלים. במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה, כאשר מחבלים יידו בלוקים ואבנים לעבר הכוח. הכוח הגיב בירי לעבר מסיתים מרכזיים להסרת האיום, וזוהו פגיעות. בחסדי השם לא היו נפגעים בקרב כוחותינו. צה"ל מתחקר את האירועים המקדימים ואת ניהול האירוע.