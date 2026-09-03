הנהגים היו בהלם: מסוק עם עיתונאים התהפך לתעלה בשולי הכביש
מסוק מי-8 עם שמונה נוסעים נאלץ לנחות על כביש לאחר שאזל דלקו; האירוע מצטרף לסדרת תקריות הנובעות ממשבר הדלק החמור ברוסיה
מסוק מי-8 עם שמונה נוסעים נאלץ לנחות על כביש לאחר שאזל דלקו; האירוע מצטרף לסדרת תקריות הנובעות ממשבר הדלק החמור ברוסיה
גבר תושב בית שאן הוצת קרטונייה בחניון מרכז מסחרי • הנזק: עשרות אלפי שקלים • נתפס לאחר בדיקת תיעוד מצלמות האבטחהיאיר טל
משלחת של חמאס בראשות בכיר הארגון באסם נעים הגיעה לביקור בטהרן. נעים נפגש עם שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י ועם יו"ר הפרלמנט האיראני מחמד קאליבף.צוות בבלי
חידוש בהיכל ביהמ"ד הגדול בקריית בעלזא בירושלים: לקראת ימי הרחמים והסליחות והחגים הבעל"ט, הוחלט על שינוי היסטורי במקום תפילתו של האדמו"ר מבעלזא, שיעבור לשבת על גבי במה מוגבהת ומיוחדת שתוקם על מדרגות ארון הקודש | לאחר קבלת 'ברכת הדרך' מהרה"צ מבעלזא, הגיע המשב"ק הרב יחיאל מיכל פירר לפקח מקרוב על סיום העבודות (חסידים)חיים רוזנבוים
צבא כווית דיווח כי סמוך לשעה 4:30 לפנות בוקר מערכות ההגנה האוויריות במדינה פעלו ליירוט מתקפת טילים וכטב"מים. התקיפה האיראנית מגיעה למרות שארה"ב לא תקפה הלילה בשטח איראן.צוות בבלי
לאחר יום חמישי נעים, צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות ביום שישי ובשבת קודש עם חזרה לממוצע העונתי והקלה ניכרת בעומסי החום | מזג אוויר נאה צפוי בסוף השבוע | התחזית המפורטתבבלי
כוחות צה"ל אבטחו הערב כניסה של שוטרי מחוז ש"י ואזרח לכפר אל מועייר בחטיבת בנימין, לצורך החזרת בעלי חיים שנגנבו מישראלים. במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה, כאשר מחבלים יידו בלוקים ואבנים לעבר הכוח. הכוח הגיב בירי לעבר מסיתים מרכזיים להסרת האיום, וזוהו פגיעות. בחסדי השם לא היו נפגעים בקרב כוחותינו. צה"ל מתחקר את האירועים המקדימים ואת ניהול האירוע.צוות בבלי
המונים ליוו למנוחות את המשגיח הגאון הרב מאיר פדידה זצ"ל • הבן הקריא קטעים מרטיטים מהצוואה: 'הכול מושלם בדקי דקויות' | מעמד המחילה שזעק הקהל פה אחד (דיין האמת)חיים כהן
מערכת הביטחון מגבירה דריכות בצל המתיחות בין וושינגטון לטהרן • בנק מטרות עודכן ותוכניות הגנה והתקפה הושלמו • שר הביטחון כ"ץ: "ערוכים בהגנה ובהתקפה בתיאום עם ארה"ב"אליהו לוי
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