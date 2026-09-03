חמישה פילים נסחפו עשרות קילומטרים מנפאל להודו: כך הם שרדו
עדר פילים שכלל שני גורים נסחף בזרמים עוצמתיים שנוצרו בעקבות השיטפונות; אנשי היער פעלו במהירות להצלתם
עדר פילים שכלל שני גורים נסחף בזרמים עוצמתיים שנוצרו בעקבות השיטפונות; אנשי היער פעלו במהירות להצלתם
לאחר שהתופעה חדרה לקהילה היהודית, פרסמו עשרות רבנים מכתב חריג: "מדובר בנטילת נפש לכל דבר" • נקבע כי לא תיערך הלוויה ולא תוקצה חלקת קבורה במקומות הקהילתיים • "מי שמבצע זאת נחשב כרוצח, ומי שמסייע עובר על איסור חמור"חיים כהן
המגעים בין ראש הממשלה לשר בן גביר בנושא צירוף חברת הכנסת טלי גוטליב לרשימת עוצמה יהודית מתקדמים, ונותרו פרטים טכניים בלבד • הליכוד נותן אור ירוק למהלך • בן גביר הציב אולטימטום: "אם רוצים את המהלך - יש לבצעו מיד"דוד קליין
ערוצים לבנוניים מדווחים כי ישראל תמסור ללבנון בזמן הקרוב את האסיר מאלכ כמאל ע'אזי דרך מעבר א-נאקורה, כ"מחווה של רצון טוב". ע'אזי, בן 20, נעלם באזור עין עטא-ראשיא באוקטובר 2025 לאחר שיצא להתאמן. מאוחר יותר התברר שהוא נחטף והועבר לישראל.צוות בבלי
טהרן מאיימת בתגובה קשה אם ישראל תמשיך בפעילות ברכס שבו מסתתרים לוחמי משמרות המהפכה • שר הביטחון כ"ץ: תקיפה איראנית תשחרר את ישראל מכל מגבלה • בגורמי ביטחון: חיזבאללה מנסה להרחיב את המערכה לאחר המכה הקשה שספגאליהו לוי
חיל האוויר האוקראיני פרסם תיעוד נדיר מהקוקפיט: טייס קרב הצליח לנטרל טיל שיוט רוסי שניות בודדות לפני שהיה עלול להיפגע | היירוט בוצע בגובה נמוך במיוחד באמצעות טיל ישן משנות ה-70אריה לוי
בית המשפט לענייני משפחה קבע כי סעיף ביטול סטנדרטי בצוואתו של קשיש ערירי שנפטר בגיל 93 נכלל בשגגה. השופטת הורתה למחוק אותו, קבעה שהבית יישאר בידי האחיין המסור, וחייבה את שאר היורשים בהוצאות (משפט)יהודה פנחסי
שר הביטחון ישראל כ"ץ בטקס לקראת ראש השנה: הלחץ על איראן עלול לדחוף למהלכי ייאוש • "נפגע בכל התשתיות ונחזיר את איראן לתקופת האבן" • צה"ל ערוך לכל תרחישאליהו לוי
איגרת רשמית של נתב״ג ביידיש עסיסית בדרכה אל בתי הכנסת • אזהרות מפורשות מצווי גיוס וסירים חמים • ברכת ״א גוט געבענטשט יאר״ לטסים | המסמך המלא והמעניין (חדשות חרדים)חיים כהן
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ