בבלי
מבזק למרות בקשת נשיא בית המשפט העליון

בג"ץ הכריע: ראש השב"כ זיני יקבל את שמות העותרים נגד מינויו

השופטים קבעו כי יוצאי השירות שעתרו נגד מינויו של דוד זיני לראשות השב"כ חייבים לגלות לו את זהותם תוך שבעה ימים

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דוד זיני
דוד זיני | צילום: צילום: שב"כ
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