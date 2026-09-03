בג"ץ הכריע: ראש השב"כ זיני יקבל את שמות העותרים נגד מינויו
השופטים קבעו כי יוצאי השירות שעתרו נגד מינויו של דוד זיני לראשות השב"כ חייבים לגלות לו את זהותם תוך שבעה ימים
השופטים קבעו כי יוצאי השירות שעתרו נגד מינויו של דוד זיני לראשות השב"כ חייבים לגלות לו את זהותם תוך שבעה ימים
התנועה מזהירה מפני "מסע נקם" נגד 186 יוצאי השירות שעתרו נגד מינויו, ומבקשת ממנו שלא לממש את זכותו לקבל את זהותםבבלי
סקר 'ישראל היום': מפלגת וינטר מכניסה 4 מנדטים • יהדות התורה 8, ש"ס 7 • איזנקוט מוביל ב-24 מנדטים, הליכוד שני ב-21 • גוש נתניהו 53, גוש האופוזיציה 55דוד קליין
שלושה אנשי מודיעין נפצעו בקייב כאשר פעולה מבצעית הידרדרה לחילופי אש בין שני שירותי הביון המרכזיים במדינה. הנשיא זלנסקי דרש חקירה מיידיתבבלי
מפכ"ל המשטרה דני לוי החליט לפתוח בבירור משמעתי נגד תנ"צ אריה דורון, לאחר שהתבטא בריאיון נגד יו"ר מפלגת הדמוקרטים • העתירה לבג"ץ הובילה להחלטהבבלי
כלי תקשורת לבנוניים מדווחים כי ישראל תשחרר ללבנון 4 אסירים נוספים בשעות הקרובות - שני סורים ושני לבנוניים. שמותיהם: עלי שור, חוסיין עיאש, אסעד אלחסיכה וויסאם אבראהים א-סמאווי. עד כה שוחרר אסיר אחד. במקביל, לשכת ראש הממשלה הודיעה כי נתניהו הנחה לקדם את איתור והשבת גופות ראשי הקהילה היהודית בלבנון שנחטפו ונרצחו באמצע שנות ה-80 על ידי ארגוני טרור.צוות בבלי
בית המשפט המחוזי בנוף הגליל פסק בסכסוך שכנים בצפת על שביל ברוחב 1.4 מטר: השכנים יוכלו לבטל את זכות המעבר המשותפת תמורת תשלום של 26,000 שקליםבבלי
מנהיגי עולם התורה והחסידות בארה"ב יתקבלו היום אצל הנשיא טראמפ בלשכה הסגלגלה • בין המשתתפים: האדמו"רים מסאטמר, מבאבוב ומויז'ניץ, והגאון רבי מלכיאל קוטלר • לו"ז מדויק, נהלי אבטחה מחמירים, והשתדלות בענייני השעהדוד קליין
מפקד כנף בחיל האוויר האוקראיני חושף: מחסור חמור בטילי אוויר-אוויר מאלץ טייסים לצאת למשימות מבצעיות כשהם חמושים בתותח הפנימי בלבדבבלי
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