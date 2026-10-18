גפני תוקף את בנט וסמוטריץ': "לא דואגים לעם ישראל"
ימים ספורים לפני הבחירות יצא יו"ר דגל התורה במתקפה חריפה על נפתלי בנט ועל שר האוצר בצלאל סמוטריץ', בעצרת המונים של הקהילות החרדיות בחיפה
ימים ספורים לפני הבחירות יצא יו"ר דגל התורה במתקפה חריפה על נפתלי בנט ועל שר האוצר בצלאל סמוטריץ', בעצרת המונים של הקהילות החרדיות בחיפה
מוקדם יותר היום (א') זוהתה שריפה סמוך למאחז בלתי חוקי ליד ואדי אל רחים בחטיבת יהודה. כוחות צה"ל ומשטרת מחוז ש"י ביצעו סריקות והתברר כי מספר אזרחים ישראלים נכנסו לכפר, ריססו כתובות גרפיטי והציתו מכולה ששימשה כמחסן. חוקרי הזיהוי הפלילי החלו בחקירת המקרה ובוצע תחקור בשטח באבטחת כוחות צה"ל. במהלך היום פעלו כוחות הבטחון לפינוי המאחז הבלתי חוקי.צוות בבלי
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שבוע ויומיים לפני הבחירות: שני סקרים חדשים מציגים את "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר מתחת לאחוז החסימה • התמונה המלאה: תחרות צמודה בין הגושיםבבלי
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עמית סגל דיווח על מגעים בין ראש הממשלה נתניהו ליו"ר מפלגת "הציבור החרדי" מוטי לייטנר בניסיון להביא לפרישתו מהמרוץ. לייטנר מסרב לפי שעה להתחייב לתפקיד בממשלה או לשיריון עתידי, אך לפי הדיווח יש התקדמות בשיחות | במקביל, המפלגה מתקשה להתקרב לאחוז החסימה בסקרים האחרוניםהרשי גוטמן
דובר צה"ל הודיע כי תרגיל צבאי ייערך החל ממחר (יום ב') בשעות הבוקר במרחב חיפה, והוא צפוי להסתיים ביום שלישי בשעות הערב. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב וכלי שיט, וכן ישמעו קולות ירי והדי פיצוצים באזור.צוות בבלי
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