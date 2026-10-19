מבזק בבלי

נתניהו תוקף את מנהיגי אירופה: "חלשים ופסיביים, מפייסים קנאים"

ראש הממשלה נתניהו תקף בחריפות את המנהיגים האירופאים: "הם ממש מרתיחים אותי. אתם לא חייבים להיכנע לרוחות האופנה שמכתיבים ציבור הבוחרים האסלאמיסטי והשמאל המטורלל. תעמדו על שלכם. תהיו מנהיגים. הנשיא טראמפ הוא מנהיג. תהיו מנהיגים! הם לא מנהיגים. הם כל כך חלשים ופסיביים, ובעצם כל מה שהם מנסים לעשות הוא לפייס את הקנאים הקיצוניים ביותר במדינותיהם". נתניהו הוסיף כי מדינות אירופיות שמשמיצות את ישראל באו"ם בפרהסיה ניגשות אחר כך מאחורי הקלעים ומבקשות סיוע מישראל במאבק בטרור.