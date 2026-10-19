צה"ל בכוננות עליונה לקראת הבחירות: עוצר יציאות ותגבור כוחות
הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים הבוקר הערכת מצב רב-זירתית לקראת תקופת הבחירות. זמיר הדגיש כי משימת צה"ל היא לאפשר קיום בחירות דמוקרטיות במועדן ובאופן בטוח. במסגרת הערכת המצב הוחלט על מספר צעדים: החלת עוצר יציאות ביחידות צה"ל החל מיום חמישי הקרוב, עיבוי נוכחות מפקדים בכירים בחמ"לים ובמפקדות, תגבור פיקוד המרכז בכוחות של מפקדת חטיבת הצנחנים שתהווה חטיבה משימתית במרחב בין שומרון לבנימין, והקצאת כוחות נוספים לשאר הגזרות באוויר, בים וביבשה. צה"ל מצוי בכוננות עליונה וימשיך לשמור על דריכות ומוכנות גבוהה בכלל הגזרות.