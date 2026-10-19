רופא מסורוקה נשבע אמונים לדאע"ש: העונש שנגזר

בבלי

השר סמוטריץ' אמר בראיון כי אין דבר כזה עם פלסטיני, לא היסטורית ולא משפטית. לדבריו, יינתן להם ניהול עצמי ברמה מוניציפלית בלבד - ביוב ומים, כך שחברונאים ינהלו את חברון. סמוטריץ' הוסיף כי לא יהיה קולקטיב פלסטיני וכי כל מה שמחבר אותם הוא שלילת קיום מדינת ישראל.