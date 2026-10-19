5 הרוגים בארבע תקיפות ישראליות ברצועת עזה מאז הבוקר
חמישה פלסטינים נהרגו בארבע תקיפות שביצע צה"ל ברצועת עזה מאז שעות הבוקר. התקיפות בוצעו במספר אזורים: תקיפת אוהל סמוך לגשר שיח' רצ'ואן בצפון עיר עזה בה נהרג מוחמד שעשעה, אסיר משוחרר בעסקת שליט; תקיפת כטב"ם באזור קיזאן אבו רשוואן דרומית לח'אן יונס בה נהרגו וליד שכשכ ויוסף סלים אבו ע'אלי; תקיפה מאחורי מסעדת א-תאג' בעיר עזה בה נהרג עבדאללה חרז; ותקיפה ברחוב אלג'לאא' בצפון עיר עזה בה נהרג תאמר א-צבאע'. בנוסף דווח על מספר פצועים, ביניהם אסיר משוחרר נוסף שנפצע באורח קשה.