בבלי
מבזק בעקבות מידע מודיעיני

מעצר חריג בכביש 1: שב"כ עצר שני חשודים בתכנון פיגוע

פעילות ביטחונית ערה נרשמה באזור ירושלים בעקבות מידע מודיעיני על תכנון פיגוע בטווח המיידי • צוות טקילה הוקפץ לזירה ועצר שני חשודים • עומסי תנועה חריגים באזור לטרון

משה כץ בבלי
מעצר חריג בכביש 1: שב"כ עצר שני חשודים בתכנון פיגוע
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