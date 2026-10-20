בבלי
מבזק חודשים של חקירה

טלטלה בצה"ל: עשרות אנשי קבע חשודים בהונאת מיליונים בעזה בזמן המלחמה

מבצע מעצרים נרחב ברחבי הארץ חשף חשד כבד לעבירות שוחד, מרמה והלבנת הון בהפעלת כלי צמ"ה עבור צה"ל ברצועת עזה | בין העצורים: עשרות אזרחים לצד אנשי קבע (חדשות בארץ

אליהו לוי בבלי
טלטלה בצה"ל: עשרות אנשי קבע חשודים בהונאת מיליונים בעזה בזמן המלחמה
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היערכות אמריקנית

ארה"ב שולחת נושאת מטוסים שלישית למזרח התיכון

וושינגטון מתגברת את כוחותיה באזור עם נושאת המטוסים "תיאודור רוזוולט" ויחידת מארינס, בהיערכות שתוסיף כ-10,000 מלחים ונחתים • ברקע: האפשרות שטראמפ יורה על חידוש התקיפות נגד איראן

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ראש הממשלה ושר האוצר הגיעו לפגישת חירום עם הרב אלי סדן, רבו של עופר וינטר, והציגו סקרי עומק המצביעים על כך שמפלגתו לא תעבור את אחוז החסימה • וינטר הגיב בסרטון חריף: מאסנו בקמפיין המכוער

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שבוע לפני הבחירות

נתניהו באוניברסיטת תל חי: נפיל את משטר הטרור באיראן

ראש הממשלה שב והזהיר את איראן שלא לתקוף את ישראל, והתחייב: הדרך היחידה למנוע את הסכנה הגרעינית היא להפיל את המשטר הזה

בבלי
19:42
מאמצי תיווך

ארה"ב הסכימה למתווה: ביקורי פיקוח חשאיים תמורת שחרור ריבית

יוזמת תיווך של פקיסטן וקטר מציעה העברת ריבית על כספים מוקפאים תמורת ביקורי פיקוח חשאיים באתרי הגרעין • מקורות: ארה"ב הסכימה למתווה ואיראן הביעה נכונות מוקדמת

בבלי
18:54
בבלי

צה"ל ושב"כ חיסלו מחבל נוח'בה שחטף את שני לוק ז"ל

צה"ל ושב"כ חיסלו אתמול במרחב ג'באליה את תאמר מוחמד איברהאים אלצבאע', מחבל נוח'בה בחמאס. אלצבאע' פשט לשטח ישראל ולקח חלק בחטיפתה של שני לוק ז"ל במהלך טבח 7 באוקטובר. לפי דובר צה"ל, חיסולו מהווה סגירת מעגל חשובה. לאורך המלחמה המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעל לשיקום יכולות חמאס תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיווה.

צוות בבלי
18:01
בבלי

7 הרוגים ברצועת עזה מתקיפות צה"ל מאז הבוקר

עיתונאים עזתיים מדווחים על 7 הרוגים ברצועת עזה מתקיפות צה"ל מאז שעות הבוקר. בין ההרוגים: זוג בני אדם בתקיפת דירת מגורים ליד בית החולים שפאא' במערב העיר עזה, מג'ד חסן שנהרג מירי באזור קיזאן א-נג'אר בח'אן יונס, כרם אחמד אבו חזימה שנהרג באזור א-סמוני בשכונת זיתון במזרח העיר עזה, בראא' מערוף שנהרג מאש ארטילרית באזור ואדי עזה, מחמד ח'ליל אל-מטוק שנהרג בתקיפת כטב"מ במחנה הפליטים ג'באליא בצפון הרצועה, וכרם אבו בטיחאן שנהרג בתקיפת כטב"מ על בית הקברות א-סואחרה באזור א-זואידה במרכז הרצועה.

צוות בבלי
18:01
בבלי

צרפת מכינה כוחות צבא להפגנות בשבת, ראש הממשלה מאשים את השמאל הקיצוני

צרפת נערכת להפגנות נוספות בשבת הקרובה לאחר עימותים אלימים בסוף השבוע האחרון. שר הפנים הודיע כי כוחות צבא ייפרסו לסייע למשטרה במהלך ההפגנות. ראש הממשלה האשים קבוצות מהשמאל הקיצוני בתכנון התקוממות והודיע על פריסת מספר גדול במיוחד של שוטרים ברחבי המדינה. משטרת פריז אסרה על נשיאת והובלת מכלי בנזין וגז בתחומי הבירה עד יום חמישי. במקביל, מושל מחוז רון האריך את העוצר במרכז ליון, שיחל הערב בשעה 21:00 ויסתיים ב-06:00 בבוקר.

צוות בבלי
17:51
תוקף חזיתית

וינטר מגיב לפגישת נתניהו אצל הרב סדן: "מאסנו"

יו"ר עמך ישראל תוקף את נתניהו וסמוטריץ' בסרטון חריף • שולל פרישה ומציג עצמו כאלטרנטיבה ימנית | שעות אחרי הפגישה בעלי (פוליטי מדיני)

דוד קליין
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