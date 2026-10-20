פגישה בשש עיניים: נתניהו וסמוטריץ הגיעו לעלי

לחץ לאיחוד הימין

ראש הממשלה ושר האוצר הגיעו לפגישת חירום עם הרב אלי סדן, רבו של עופר וינטר, והציגו סקרי עומק המצביעים על כך שמפלגתו לא תעבור את אחוז החסימה • וינטר הגיב בסרטון חריף: מאסנו בקמפיין המכוער