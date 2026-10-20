7 הרוגים ברצועת עזה מתקיפות צה"ל מאז הבוקר
עיתונאים עזתיים מדווחים על 7 הרוגים ברצועת עזה מתקיפות צה"ל מאז שעות הבוקר. בין ההרוגים: זוג בני אדם בתקיפת דירת מגורים ליד בית החולים שפאא' במערב העיר עזה, מג'ד חסן שנהרג מירי באזור קיזאן א-נג'אר בח'אן יונס, כרם אחמד אבו חזימה שנהרג באזור א-סמוני בשכונת זיתון במזרח העיר עזה, בראא' מערוף שנהרג מאש ארטילרית באזור ואדי עזה, מחמד ח'ליל אל-מטוק שנהרג בתקיפת כטב"מ במחנה הפליטים ג'באליא בצפון הרצועה, וכרם אבו בטיחאן שנהרג בתקיפת כטב"מ על בית הקברות א-סואחרה באזור א-זואידה במרכז הרצועה.