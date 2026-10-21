בן גביר זימן דיון חירום על הבחירות • המשטרה: התעלם מאיתנו

בבלי

רשת CNN דיווחה כי צבא ארה"ב הכין תוכניות תקיפה חדשות לפגיעה בתשתיות אנרגיה וגרעין באיראן באמצעות פצצת MOAB - "אם כל הפצצות". הרשת ציינה כי האפקטיביות של הפצצה בתקיפת אתרי גרעין תת-קרקעיים כמו זה שבהר המכוש באיראן מוטלת בספק. בתגובה, דובר משמרות המהפכה האיראניים חסין מוהבי אמר: "לארצות הברית יש את 'אם כל הפצצות'. אנחנו נראה להם את 'אבי כל הפצצות', וזה בהחלט יהיה משהו חדש עבורם."