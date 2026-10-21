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מבזק שבוע לפני הבחירות

וינטר מודה: "אולי זו הייתה טעות" | בליכוד חוגגים

יו"ר עמך ישראל בהתבטאות חדה בערוץ 12 על ההכרזה שימליץ רק על נתניהו • הליכוד תוקף: "יעביר קולות לשמאל" • סמוטריץ' צפוי להציע הצעה דרמטית

דוד קליין בבלי
וינטר מודה: "אולי זו הייתה טעות" | בליכוד חוגגים
צילום: צילום: Yonatan Sindel/Flash90
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22:41
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דובר משמרות המהפכה מאיים: נראה לארה"ב את "אבי כל הפצצות"

רשת CNN דיווחה כי צבא ארה"ב הכין תוכניות תקיפה חדשות לפגיעה בתשתיות אנרגיה וגרעין באיראן באמצעות פצצת MOAB - "אם כל הפצצות". הרשת ציינה כי האפקטיביות של הפצצה בתקיפת אתרי גרעין תת-קרקעיים כמו זה שבהר המכוש באיראן מוטלת בספק. בתגובה, דובר משמרות המהפכה האיראניים חסין מוהבי אמר: "לארצות הברית יש את 'אם כל הפצצות'. אנחנו נראה להם את 'אבי כל הפצצות', וזה בהחלט יהיה משהו חדש עבורם."

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ארה"ב נערכת לפנות עובדי שגרירויות במדינות המפרץ

לפי דיווח רויטרס, ארצות הברית נערכת להורות לחלק מעובדי השגרירויות האמריקאיות במדינות המפרץ ולבני משפחותיהם לעזוב את המדינות שבהן הם מוצבים.

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צה"ל והמשטרה סיכלו 3 אירועי פרובוקציה ביהודה ושומרון

כוחות הביטחון סיכלו היום שלושה אירועי פרובוקציה ביהודה ושומרון תחת האמתלה של מסיק זיתים. האירוע המרכזי של הרש"פ בכפר דיר ג'ריר סוכל בזכות מידע מוקדם, בו תכננו להשתתף בכירים ברש"פ. אירוע נוסף סוכל בתרמסעיא ליד רמאללה, בהובלת יהונתן פולק ועשרות פלסטינים ועיתונאים. אירוע שלישי לא מתואם נעצר ליד ביתר עילית, בו השתתפו עשרות משתתפים כולל זרים ומועמד דמוקרטי לקונגרס האמריקאי. המשתתפים הועלו על אוטובוס והאירוע נמנע.

צוות בבלי
22:24
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שני הרוגים בתקיפה ישראלית במערב עיר עזה

שני פלסטינים נהרגו ומספר נוספים נפצעו בתקיפת כטב"מ ישראלי על אופניים חשמליים בצומת א-צנאעה במערב עיר עזה. התקיפה בוצעה לפני זמן קצר.

צוות בבלי
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הצתת קבר בכפר עוורתא שבשומרון - צה"ל פועל לאיתור החשודים

כוחות צה"ל קפצו היום (יום ה') למרחב הכפר עוורתא שבחטיבת שומרון בעקבות דיווח ותיעוד על הצתת קבר. בחסדי השם לא היו נפגעים. הכוחות סרקו אחר חשודים שנמלטו מהמקום טרם הגעתם. שוטרי מחוז ש"י וחוקרי מערך הזיהוי הפלילי נערכים לכניסה לזירה באבטחת כוח צה"ל, לאיסוף ראיות וגביית עדויות. צה"ל מגנה בתוקף את האירוע וכוחות הביטחון פועלים בנחישות לאיתור החשודים.

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מקרון תוקף את טראמפ: מפיץ תמונות AI כוזבות על צרפת

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רוסיה ואוקראינה הסכימו לחזור למשא ומתן עם ארה"ב

לראשונה מאז פברואר ייפגשו נציגי שלוש המדינות • השיחות צפויות להתחיל בנובמבר באבו דאבי • המחלוקות על שטחים וערבויות ביטחון נותרו בעינן

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וינטר דוחה את הצעת סמוטריץ': התבלבלתם, לא באנו בשביל ג'וב

יו"ר עמך ישראל מסרב לפרוש מהמירוץ ומתאר לחצים כבדים: הטרדות, חוקרים פרטיים, פולסה דנורא • "יתנו — יקבלו, לא יתנו — לא יקבלו"

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