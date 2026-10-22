שרב לפני השבת: עלייה בטמפרטורות ורוחות חזקות

ביום עדותו החמישי במשפט

עו"ד חדד הציג למנדלבליט דברים שאמר ב-2016 על מתנות לנתניהו. היועמ"ש לשעבר התקשה לשחזר את פרטי ההקלטות שהוצגו לו, אך הבהיר: אישרתי לבדוק חשדות לקבלת טובות הנאה מאנשי עסקים