מבזק ביום עדותו החמישי במשפט

מנדלבליט: על מתנות כאלה לא פותח חקירה פלילית

עו"ד חדד הציג למנדלבליט דברים שאמר ב-2016 על מתנות לנתניהו. היועמ"ש לשעבר התקשה לשחזר את פרטי ההקלטות שהוצגו לו, אך הבהיר: אישרתי לבדוק חשדות לקבלת טובות הנאה מאנשי עסקים

דוד קליין • בבלי • י"א בחשוון | 22.10.26 11:29