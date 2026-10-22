כ"ץ במתקפה על איזנקוט: מעליל עלי שקרים מסיבות פוליטיות

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דיווח: האדמו"ר מסרב לחתום על הקול קורא המסורתי של מועצת גדולי התורה החסידית • ביהדות התורה מסבירים: הקול קורא יפורסם בשם כל המועצת שכוללת גם את הרבי מגור