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האדמו"ר מגור מסרב לחתום על קול הקורא של המועצת

דיווח: האדמו"ר מסרב לחתום על הקול קורא המסורתי של מועצת גדולי התורה החסידית • ביהדות התורה מסבירים: הקול קורא יפורסם בשם כל המועצת שכוללת גם את הרבי מגור

בבלי • בבלי • י"א בחשוון | 22.10.26 20:23