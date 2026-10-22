בנט בשיא: 14 מנדטים בסקר האחרון לפני הבחירות

בבלי

צה"ל ושב"כ תקפו אתמול במרחב ח'אן יונס שברצועת עזה וחיסלו את רמדאן מחמד אשחאדה דיאב, ראש ארגון הטרור "ועדת ההתנגדות העממית" בח'אן יונס. הארגון הפלסטיני, שהוקם בשנת 2000 ומקושר לחמאס, חיזבאללה ומשמרות המהפכה האיראניות, לקח חלק בפשיטה ב-7 באוקטובר ורצח וחטף אזרחים וחיילים. המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעל לשיקום יכולות חמאס תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיווה.