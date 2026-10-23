פיגוע ירי קשה בצומת יהודה: שניים במצב אנוש
מחבלים ירו הבוקר לעבר יהודים סמוך לצומת יהודה • חמישה נפגעו, שניים מהם במצב אנוש • כוחות צה"ל רדפו אחרי המחבלים וחיסלו אותם בחילופי אש
מחבלים ירו הבוקר לעבר יהודים סמוך לצומת יהודה • חמישה נפגעו, שניים מהם במצב אנוש • כוחות צה"ל רדפו אחרי המחבלים וחיסלו אותם בחילופי אש
הנשיא דונלד טראמפ הצהיר הלילה כי ארצות הברית תגמור את איראן בקרוב מאוד. "זה כמעט חסר משמעות מבחינתי באיזו דרך זה יקרה. זה יקרה בקרוב מאוד ואז מחירי הדלק יירדו במהירות" אמר.צוות בבלי
דובר חמאס חאזם קאסם הכחיש את הדיווח בידיעות אחרונות לפיו הארגון העביר באמצעות גורם באו"ם איום לבצע מתקפה דומה למתקפת 7 באוקטובר. קאסם הדגיש כי חמאס מחויבת להסכם הפסקת האש וקרא למתווכות לפעול להפסקת הפרות ההסכם ומעשי התוקפנות נגד הפלסטינים. לדבריו, "אנו מזהירים מפני אימוץ הטענות הישראליות וניצולן במסגרת תעמולת בחירות".צוות בבלי
צה"ל ביצע הערב סדרת פיצוצים יזומים בכפר בני חיאן שבדרום לבנון. מדובר בחלק מפעילות שוטפת הכוללת פיצוצים יזומים ותקיפות אוויריות בדרום לבנון בשבועות האחרונים.צוות בבלי
צה"ל ושב"כ חיסלו אתמול (יום ה') בתקיפת כטב"מ את רמדאן מחמד אשחאדה דיאב, ראש ועדת ההתנגדות העממית בח'אן יונס. החיסול בוצע מעט אחרי השעה 13:00 באזור קרארה בצפון ח'אן יונס. דיאב שימש חבר בהנהגה המרכזית של ארגון הטרור, שבעבר חטף את גלעד שליט בשיתוף עם חמאס. מחבלי הארגון לקחו חלק בפשיטה ב-7 באוקטובר, רצחו וחטפו אזרחים וחיילים. לאורך המלחמה הארגון ביצע מתווי טרור רבים נגד כוחותינו בשיתוף פעולה עם חמאס.צוות בבלי
פיקוד מרכז של ארה"ב ציין היום 100 ימים למצור על איראן. לפי הפיקוד, בתקופה זו נמנע ייצוא נפט איראני בשווי של כ-25 מיליארד דולר.צוות בבלי
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר על המלחמה נגד איראן: "הכינו בהם מכה קשה מאוד, וייתכן שנמשיך להכות בהם עוד קצת".צוות בבלי
שני מחבלים חוסלו הבוקר לאחר קרב יריות שנמשך דקות ארוכות בכניסה הצפונית לחברון. מד"א דיווח על 5 פצועים ישראלים, מתוכם 2 במצב אנוש. המחבלים הגיעו ככל הנראה ברכב עם לוחית זיהוי ישראלית ועשו שימוש בנשק מסוג M-16.צוות בבלי
תחקיר אמריקני מעלה טענות על חשבונות חשאיים בהיקף של כשני מיליארד דולר שמומנו על ידי סעודיה והאמירויות • קושנר: "הדברים מעולם לא התרחשו"ישראל גרוס
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