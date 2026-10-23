בזמן הפיגוע: לפיד ובנט המשיכו בקמפיין • נתניהו עצר
בעוד ראש הממשלה הורה לבטל את כל אירועי הליכוד בעקבות הפיגוע בצומת יהודה, ראשי האופוזיציה פרסמו ציוצים פוליטיים • ההבדל בתגובה מעורר שאלות
בעוד ראש הממשלה הורה לבטל את כל אירועי הליכוד בעקבות הפיגוע בצומת יהודה, ראשי האופוזיציה פרסמו ציוצים פוליטיים • ההבדל בתגובה מעורר שאלות
שני מחבלים יצאו מחברון עם תחמושת רבה לביצוע פיגוע משמעותי • כוחות צה"ל עצרו אותם במחסום ארעי וחיסלו לאחר קרב ממושך • הרמטכ"ל: ברכב נמצאה כמות רבה של תחמושת שנועדה לפיגוע בהיקף נרחבישראל לוי
פנחס רן, רכז ביטחון בגזרת רכס גדעונים, הואשם בחבלה מחמירה • הפרקליטות: ירה לפחות שלוש יריות לעבר רכב שהתרחק ופצע אישה בחזה • הדרישה: מעצר עד תום ההליכיםישראל לוי
רב-אלוף זמיר בהערכת מצב לאחר פיגוע הירי בצומת יהודה: "הלוחמים מנעו פיגוע בהיקף נרחב" • אישר כתר מלא על חברון והגברת מעצרים במרחבאליהו לוי
פשיטה משותפת של ימ"ר בתי הסוהר והמשטרה במתחם מגורים • תחמושת בתפזורת נתפסה במקום • המבצע במסגרת המאבק בשהייה בלתי חוקיתיאיר טל
ארגון חמאס פרסם כרוז המברך על "הפעולה ההירואית בחברון" ומכנה אותה "תגובה טבעית ולגיטימית" ו"ביטוי חי לרצונו של העם הפלסטיני העומד איתן". הארגון קרא לפלסטינים האוחזים בנשק "להפנותו אל הכובש, חייליו ומתנחליו ולהבעיר אש מתחת לרגליהם".צוות בבלי
כוחות צה"ל פשטו על בית משפחת אלג'עבה בחברון. לפי דיווחים פלסטיניים, שני המחבלים שביצעו את הפיגוע הם פראס וחמודה אלג'עבה, בני 27, בני אותה המשפחה. דובר צה"ל הודיע כי הכוחות מכתרים את חברון וכפרים נוספים, נכנסים לבתי המחבלים ופועלים במרחב לסיכול טרור.צוות בבלי
דובר צה"ל הודיע כי כוחות צה"ל מכתרים את העיר חברון וכפרים נוספים בעקבות פיגוע ירי שאירע הבוקר. הכוחות נכנסים לבתי המחבלים ופועלים במרחב לסיכול טרור.צוות בבלי
בעקבות פיגוע הירי בחטיבת יהודה, כוחות צה"ל ומג"ב נכנסו לפעילות התקפית במרחב חברון והטילו כתר מלא על העיר ועל כפרים נוספים. הלוחמים פועלים בבתי המחבלים ובבתיהם של חשודים נוספים. במהלך השבוע האחרון עצרו כוחות הביטחון בהכוונת שב"כ למעלה מ-70 מבוקשים ביהודה ושומרון, בהם מזוהים עם חמאס והג'יהאד האסלאמי ומסיתים נגד ישראל. במסגרת הפעילות אותרו עשרות אמצעי לחימה, כולל נשקי M16, נשקי קרלו, נשקי איירסופט וארבעה מטעני חבלה.צוות בבלי
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