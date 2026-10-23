כתב אישום: רכז ביטחון מאיתמר ירה לעבר רכב פלסטיני

בבלי

ארגון חמאס פרסם כרוז המברך על "הפעולה ההירואית בחברון" ומכנה אותה "תגובה טבעית ולגיטימית" ו"ביטוי חי לרצונו של העם הפלסטיני העומד איתן". הארגון קרא לפלסטינים האוחזים בנשק "להפנותו אל הכובש, חייליו ומתנחליו ולהבעיר אש מתחת לרגליהם".