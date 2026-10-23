הציבור החרדי מגלה את נעם לישראל: הסקר שמפתיע את כולם
סקר פנימי חושף: 2.7% מצביעים למפלגה ו-6.5% שוקלים ברצינות • הגר"ד כהן והאדמו"ר מפיטסבורג מברכים את ח"כ מעוז | החיבור המפתיע שמתרחב בשטח (פוליטי מדיני)
סקר פנימי חושף: 2.7% מצביעים למפלגה ו-6.5% שוקלים ברצינות • הגר"ד כהן והאדמו"ר מפיטסבורג מברכים את ח"כ מעוז | החיבור המפתיע שמתרחב בשטח (פוליטי מדיני)
הרמטכ"ל הרצי הלוי ביקר בזירת פיגוע הירי סמוך לצומת יהודה והצהיר: "תוצאת ההיתקלות מול חוליית המחבלים כואבת, אך מהתחקיר הראשוני עולה כי כתוצאה מפעילות הכוח נמנע פיגוע חמור נגד אזרחי ישראל. נפעל בעוצמה, נרדוף ונגיע אל כל המעורבים בפיגוע". הרמטכ"ל הוסיף: "אנו מצויים במוכנות ובכוננות עליונה בכלל הזירות. משימתנו העליונה היא לסכל טרור ולהבטיח ביטחון ויציבות לאזרחי ישראל. נמשיך לתקוף וליזום בכל מקום שיידרש ונפעל בקור רוח. לא ניגרר ולא ניתן לאויבינו להשפיע עלינו, בפרט לנוכח השבוע הרגיש שאליו אנחנו נכנסים".צוות בבלי
צה"ל יקיים ביום ראשון ושני הקרוב (25-26 באוקטובר) תרגיל צבאי במרחב הצפון והמרכז בהשתתפות חיל האוויר והאוגדות המרחביות. במהלך התרגיל יתרגלו הכוחות תרחישי הגנה רב-זירתית, לרבות מתקפת פתע וחדירה לשטח ישראל באוויר וביבשה. התרגיל תוכנן כחלק מגרף האימונים לשנת 2026 ומיישם לקחים מהמלחמה. צה"ל מדגיש: אין חשש לאירוע בטחוני, והתרגיל הוא חלק משמירה על רמת הכוננות והמוכנות של הכוחות.צוות בבלי
שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע לאחר סיור במקום הפיגוע כי הוא וראש הממשלה הנחו את צה"ל לסכל את כל תשתיות הטרור במרחב הפיגוע ולטפל באופן עוצמתי ותקדימי בשכונה בחברון ממנה יצאו המחבלים. לפי כ"ץ, הטיפול יהיה בהתאם למודל מחנה הפליטים בג'נין: השכונה תפונה מתושביה וכל תשתיות הטרור במקום יהרסו.צוות בבלי
לפחות 7 בני אדם נהרגו ו-10 נוספים נפצעו בפיגוע ירי שבוצע בכנסייה בעיר כרכ שבירדן. העיר ממוקמת כ-23 ק"מ מהגבול עם ישראל, בקו ישר מול מצדה.צוות בבלי
דובר צה"ל הודיע על נפילתם של שני לוחמים מחטיבת החילוץ בפיגוע שאירע הבוקר בחברון. יהי זכרם ברוך.צוות בבלי
בעקבות הפיגוע בחברון הבוקר, שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' הנחה להרוס באופן מיידי שורה רחבה של מבנים ערביים בלתי חוקיים הצמודים למקום הפיגוע. לפי אנשיו, ההנחייה תצא לפועל במהלך שעות הצהריים עד לפני כניסת השבת. כלים הנדסיים החלו לפעול במקום לאחר פינוי מהיר של האוכלוסייה הפלסטינית.צוות בבלי
מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, מסר כי הבוקר נמנע פיגוע חמור נגד אזרחי ישראל בזכות גבורת לוחמי צה"ל. בהתקלות נפלו שני חיילים. "היום לוחמי צה"ל מנעו בגופם פיגוע קשה נגד האזרחים" אמר בלוט. דובר צה"ל הודיע כי במקביל יוצא הצבא לפעולת סיכול משמעותית והטלת כתר על חברון וחלחול. "נמצה את הדין עם כל המחבלים, נשמיד תשתיות טרור מכל סוג" הוסיף מפקד פיקוד המרכז.צוות בבלי
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