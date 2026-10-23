"השגנו הכל לפני כולם": הדרמה בחדר הסגור שהסירה את אח"י מהמרוץ

בבלי

הרמטכ"ל הרצי הלוי ביקר בזירת פיגוע הירי סמוך לצומת יהודה והצהיר: "תוצאת ההיתקלות מול חוליית המחבלים כואבת, אך מהתחקיר הראשוני עולה כי כתוצאה מפעילות הכוח נמנע פיגוע חמור נגד אזרחי ישראל. נפעל בעוצמה, נרדוף ונגיע אל כל המעורבים בפיגוע". הרמטכ"ל הוסיף: "אנו מצויים במוכנות ובכוננות עליונה בכלל הזירות. משימתנו העליונה היא לסכל טרור ולהבטיח ביטחון ויציבות לאזרחי ישראל. נמשיך לתקוף וליזום בכל מקום שיידרש ונפעל בקור רוח. לא ניגרר ולא ניתן לאויבינו להשפיע עלינו, בפרט לנוכח השבוע הרגיש שאליו אנחנו נכנסים".