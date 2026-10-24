צה"ל ושב"כ פתחו במבצע לסיכול טרור בחברון
כוחות צה"ל, שב"כ, מג"ב ומת"ק יהודה פתחו במבצע לסיכול טרור במרחב חברון, ממנו יצאו שני המחבלים שחוסלו בהיתקלות בה נפלו שני לוחמי צה"ל מוקדם יותר היום. הכוחות סורקים באופן ממוקד ויסודי את כלל התשתיות במרחב לאיתור ונטרול תשתיות טרור ואמצעי לחימה, ומתחקרים עשרות רבות של חשודים. המבצע ממוקד לאזור ממנו פעלו המחבלים ועתיד להימשך מספר ימים. תושבים שגרים במרחב הפעילות יוכלו לצאת דרך שלוש נקודות ייעודיות לאחר תחקור ובידוק. כוחות הביטחון פועלים בשעות אלו בעשרות יעדים לסיכול טרור לאורך כל גזרת יהודה ושומרון.