מועמד לקאנצלר גרמניה: אנטישמים ושונאי ישראל ימצאו בנו אויבים
פרדריך מרץ, מועמד לקאנצלריה בגרמניה וראש מפלגת CDU, הצהיר בכינוס מפלגתי: "אנטישמים ושונאי ישראל מימין או משמאל תמיד ימצאו בנו אויבים מרים". דבריו זכו למחיאות כפיים נמרצות מהקהל.
פרדריך מרץ, מועמד לקאנצלריה בגרמניה וראש מפלגת CDU, הצהיר בכינוס מפלגתי: "אנטישמים ושונאי ישראל מימין או משמאל תמיד ימצאו בנו אויבים מרים". דבריו זכו למחיאות כפיים נמרצות מהקהל.
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העיתונאי הסורי ג'מיל אלחסן, המקורב לנשיא סוריה אחמד א-שרע, איים על ישראל על רקע הפגנות שהתקיימו נגד ישראל ביממה האחרונה במספר ערים בסוריה. אלחסן אמר: "העם הסורי יתקומם כנגד הפגיעה בסורים. לא נוותר על אף שעל בגולן, בקוניטרה ובדרעא. אחמד א-שרע הוא שסתום הביטחון שעוצר את העם הסורי. אמנם לישראל יתרון טכנולוגי אבל בעוצמה, באומץ ובנחישות מתגברים על זה. העם הסורי מסוגל לכך".צוות בבלי
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