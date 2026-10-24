בבלי
מבזק בבלי

עימותים בהפגנות בפריז, משוריינים ליד ארמון האליזה

בפריז החלו עימותים ראשונים במסגרת הפגנות סוף השבוע. כוחות משוריינים נפרסו בסמוך לארמון האליזה ובנקודות מפתח נוספות ברחבי העיר.

צוות בבלי בבלי
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19:32
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בבלי
19:31
החשש מאחוז הצבעה גבוה

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דיווח: המפלגה בוחנת טענות על שעות הצבעה נפרדות ומפקחים צעירים • המטרה: דה-לגיטימציה והמרצת בוחרים

בבלי
19:09
המתיחות מול איראן

ארה"ב מפנה דיפלומטים; ישראל דוחפת לתקיפה באיראן

מזכר מודיעיני דחוף הועבר למזכיר המדינה האמריקני: איראן מקדמת מזימות התנקשות בבכירים אמריקנים במזרח התיכון • ישראל מפעילה לחץ על וושינגטון להקדים מהלומה צבאית

בבלי
19:09
4 ימים לבחירות

סקרים אחרונים: גוש השינוי מוביל, אך אין רוב לאף צד

ארבעה ימים לבחירות: הסקרים האחרונים מציגים יתרון של 2-6 מנדטים לגוש השינוי, אך לאף אחד מהגושים אין 61 מנדטים • יהדות התורה 8, ש"ס 7 • אחוז ההצבעה החרדי זינק ל-88%

בבלי
19:08
לאחר הפיגוע בצומת יהודה

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בבלי
18:35
בבלי

כ-2,200 פלסטינים התפנו מבתיהם בחברון

ראש עיריית חברון מסר כי כ-2,200 פלסטינים התפנו מבתיהם בשכונות אלג'לדה ועין דיר בחה בעיר.

צוות בבלי
18:35
בבלי

עיתונאי מקורב לנשיא סוריה מאיים על ישראל על רקע הפגנות

העיתונאי הסורי ג'מיל אלחסן, המקורב לנשיא סוריה אחמד א-שרע, איים על ישראל על רקע הפגנות שהתקיימו נגד ישראל ביממה האחרונה במספר ערים בסוריה. אלחסן אמר: "העם הסורי יתקומם כנגד הפגיעה בסורים. לא נוותר על אף שעל בגולן, בקוניטרה ובדרעא. אחמד א-שרע הוא שסתום הביטחון שעוצר את העם הסורי. אמנם לישראל יתרון טכנולוגי אבל בעוצמה, באומץ ובנחישות מתגברים על זה. העם הסורי מסוגל לכך".

צוות בבלי
18:35
בבלי

מועמד לקאנצלר גרמניה: אנטישמים ושונאי ישראל ימצאו בנו אויבים

פרדריך מרץ, מועמד לקאנצלריה בגרמניה וראש מפלגת CDU, הצהיר בכינוס מפלגתי: "אנטישמים ושונאי ישראל מימין או משמאל תמיד ימצאו בנו אויבים מרים". דבריו זכו למחיאות כפיים נמרצות מהקהל.

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