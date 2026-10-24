בבלי
מבזק לאחר הפיגוע בצומת יהודה

מבצע סיכול טרור נרחב בחברון: "נסרוק כל תשתית"

כוחות צה"ל, שב"כ ומג"ב פתחו במבצע ממוקד במרחב חברון בעקבות הפיגוע הקשה • תושבים יוכלו לצאת דרך נקודות ייעודיות לאחר תחקור • המבצע צפוי להימשך מספר ימים

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הרמטכ"ל במרחב יהודה ושומרון
הרמטכ"ל במרחב יהודה ושומרון | צילום: צילום: דובר צה"ל
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