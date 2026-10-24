מבצע סיכול טרור נרחב בחברון: "נסרוק כל תשתית"

בבלי

העיתונאי הסורי ג'מיל אלחסן, המקורב לנשיא סוריה אחמד א-שרע, איים על ישראל על רקע הפגנות שהתקיימו נגד ישראל ביממה האחרונה במספר ערים בסוריה. אלחסן אמר: "העם הסורי יתקומם כנגד הפגיעה בסורים. לא נוותר על אף שעל בגולן, בקוניטרה ובדרעא. אחמד א-שרע הוא שסתום הביטחון שעוצר את העם הסורי. אמנם לישראל יתרון טכנולוגי אבל בעוצמה, באומץ ובנחישות מתגברים על זה. העם הסורי מסוגל לכך".