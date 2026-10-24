הלילה: השעון זז אחורה • מה ישתנה בזמני התפילה
במוצאי שבת בשעה 02:00 יש להזיז את השעון שעה אחורה • סוף זמן קריאת שמע יוקדם בשעה שלמה, והנץ החמה יוקדם משמעותית • שבת הבאה תיכנס בסביבות השעה 16:00
במוצאי שבת בשעה 02:00 יש להזיז את השעון שעה אחורה • סוף זמן קריאת שמע יוקדם בשעה שלמה, והנץ החמה יוקדם משמעותית • שבת הבאה תיכנס בסביבות השעה 16:00
דיווח: המפלגה בוחנת טענות על שעות הצבעה נפרדות ומפקחים צעירים • המטרה: דה-לגיטימציה והמרצת בוחריםבבלי
מזכר מודיעיני דחוף הועבר למזכיר המדינה האמריקני: איראן מקדמת מזימות התנקשות בבכירים אמריקנים במזרח התיכון • ישראל מפעילה לחץ על וושינגטון להקדים מהלומה צבאיתבבלי
ארבעה ימים לבחירות: הסקרים האחרונים מציגים יתרון של 2-6 מנדטים לגוש השינוי, אך לאף אחד מהגושים אין 61 מנדטים • יהדות התורה 8, ש"ס 7 • אחוז ההצבעה החרדי זינק ל-88%בבלי
כוחות צה"ל, שב"כ ומג"ב פתחו במבצע ממוקד במרחב חברון בעקבות הפיגוע הקשה • תושבים יוכלו לצאת דרך נקודות ייעודיות לאחר תחקור • המבצע צפוי להימשך מספר ימיםבבלי
בפריז החלו עימותים ראשונים במסגרת הפגנות סוף השבוע. כוחות משוריינים נפרסו בסמוך לארמון האליזה ובנקודות מפתח נוספות ברחבי העיר.צוות בבלי
ראש עיריית חברון מסר כי כ-2,200 פלסטינים התפנו מבתיהם בשכונות אלג'לדה ועין דיר בחה בעיר.צוות בבלי
העיתונאי הסורי ג'מיל אלחסן, המקורב לנשיא סוריה אחמד א-שרע, איים על ישראל על רקע הפגנות שהתקיימו נגד ישראל ביממה האחרונה במספר ערים בסוריה. אלחסן אמר: "העם הסורי יתקומם כנגד הפגיעה בסורים. לא נוותר על אף שעל בגולן, בקוניטרה ובדרעא. אחמד א-שרע הוא שסתום הביטחון שעוצר את העם הסורי. אמנם לישראל יתרון טכנולוגי אבל בעוצמה, באומץ ובנחישות מתגברים על זה. העם הסורי מסוגל לכך".צוות בבלי
פרדריך מרץ, מועמד לקאנצלריה בגרמניה וראש מפלגת CDU, הצהיר בכינוס מפלגתי: "אנטישמים ושונאי ישראל מימין או משמאל תמיד ימצאו בנו אויבים מרים". דבריו זכו למחיאות כפיים נמרצות מהקהל.צוות בבלי
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