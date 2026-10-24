יחידת 730 תאבטח את איזנקוט באופן פרטי החל ממחר

בבלי

כוחות צה"ל הרסו אנדרטת שהידים בכפר בורין שהנציחה בין היתר את המחבל חמדאן אנג'אר, שרצח ב-1988 את יעקב פרג מהר ברכה ואת חייל צה"ל ארטור הרסטיג. צה"ל ממשיך בהרס שיטתי של אנדרטאות מחבלים ברחבי יהודה ושומרון.