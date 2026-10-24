אזהרה: אירוע שיטפונות חריג בדרום – ביום הבחירות
השירות המטאורולוגי מזהיר מפני אירוע ממושך ומשמעותי בנגב, בערבה ובים המלח • גשמים עזים, סופות רעמים וברד • חשש לחסימת כבישים מרכזיים
השירות המטאורולוגי מזהיר מפני אירוע ממושך ומשמעותי בנגב, בערבה ובים המלח • גשמים עזים, סופות רעמים וברד • חשש לחסימת כבישים מרכזיים
כוחות צה"ל הרסו אנדרטת שהידים בכפר בורין שהנציחה בין היתר את המחבל חמדאן אנג'אר, שרצח ב-1988 את יעקב פרג מהר ברכה ואת חייל צה"ל ארטור הרסטיג. צה"ל ממשיך בהרס שיטתי של אנדרטאות מחבלים ברחבי יהודה ושומרון.צוות בבלי
מפקד זרוע הים אלוף הראל ומקבילו היווני הובילו אימון משותף בו תרגלו הכוחות זיהוי איומים, הפלגה משותפת והטבעת כלי שיט עוין • התרגיל מתקיים במקביל לסדרת אימונים נרחבים של צה"לבבלי
מפלגת ישר! הודיעה: יו"ר המפלגה יאובטח באמצעות חברת אבטחה פרטית בהנחיית יחידת 730 • ההחלטה מגיעה לאחר שהשב"כ דחה את הבקשה לאבטחה ישירהבבלי
כוחות צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו בכ-40 כפרים ברחבי יהודה ושומרון במהלך סוף השבוע, במסגרת פעילות התקפית לסיכול טרור. הכוחות ביצעו כ-400 איתורים, במיקוד על מוקדים המזוהים עם חמאס. בחטיבת אפרים עצרו הכוחות מספר חשודים, ביצעו עשרות תחקורים וסריקות אחר אמצעי לחימה. צה"ל מסר כי הכוחות ימשיכו לפעול באופן יזום במטרה למנוע התבססות טרור במרחב ולסכל איומים על אזרחי ישראל.צוות בבלי
כ-800 אלף איש יצאו להפגין ברחבי צרפת, מתוכם כ-250 אלף בפריז, כך לפי ארגוני עובדים שצוטטו בעיתון לה פיגארו. המשטרה הצרפתית השתמשה במכת"זית וברימוני גז נגד פורעים שהשחיתו רכוש ליד סניף של יצרנית הרכבים Audi בפריז. חלק מהמפגינים הניפו דגלים פלסטינים.צוות בבלי
במוצאי שבת בשעה 02:00 יש להזיז את השעון שעה אחורה • סוף זמן קריאת שמע יוקדם בשעה שלמה, והנץ החמה יוקדם משמעותית • שבת הבאה תיכנס בסביבות השעה 16:00בבלי
דיווח: המפלגה בוחנת טענות על שעות הצבעה נפרדות ומפקחים צעירים • המטרה: דה-לגיטימציה והמרצת בוחריםבבלי
מזכר מודיעיני דחוף הועבר למזכיר המדינה האמריקני: איראן מקדמת מזימות התנקשות בבכירים אמריקנים במזרח התיכון • ישראל מפעילה לחץ על וושינגטון להקדים מהלומה צבאיתבבלי
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