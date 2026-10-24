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מבזק שיתוף פעולה ביטחוני

תרגיל ימי משותף בים התיכון: צה"ל ויוון תרגלו סיכול איומים

מפקד זרוע הים אלוף הראל ומקבילו היווני הובילו אימון משותף בו תרגלו הכוחות זיהוי איומים, הפלגה משותפת והטבעת כלי שיט עוין • התרגיל מתקיים במקביל לסדרת אימונים נרחבים של צה"ל

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תרגיל ימי משותף בים התיכון: צה"ל ויוון תרגלו סיכול איומים
צילום: צילום: דובר צה"ל
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