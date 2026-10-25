צה"ל פינה ישראלים ממאחז בלתי חוקי בשומרון; שריפה פרצה במקום
דובר צה"ל מסר כי אתמול (שבת) פינו כוחות צה"ל אזרחים ישראלים משטח צבאי סגור סמוך לכפר ג'אלוד בחטיבת שומרון, באמצעות אמצעים לפיזור הפגנות. לאחר מכן פרצה שריפה במקום, ונסיבותיה נבדקות. צה"ל הדגיש כי המבנה שייך לפלסטינים ונמצא בשטח B, ובו שוהים פורעים אלימים במאחז בלתי חוקי תחת צו שטח צבאי סגור. לדברי הדובר, נוכחות הפורעים מסיטה את כוחות הביטחון מפעילות הגנה וסיכול טרור ומזיקה לאוכלוסייה המקומית. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול למניעת חזרת אזרחים למרחב ולאכיפת הצו.