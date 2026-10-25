בבלי
מבזק בבלי

צה"ל פינה ישראלים ממאחז בלתי חוקי בשומרון; שריפה פרצה במקום

דובר צה"ל מסר כי אתמול (שבת) פינו כוחות צה"ל אזרחים ישראלים משטח צבאי סגור סמוך לכפר ג'אלוד בחטיבת שומרון, באמצעות אמצעים לפיזור הפגנות. לאחר מכן פרצה שריפה במקום, ונסיבותיה נבדקות. צה"ל הדגיש כי המבנה שייך לפלסטינים ונמצא בשטח B, ובו שוהים פורעים אלימים במאחז בלתי חוקי תחת צו שטח צבאי סגור. לדברי הדובר, נוכחות הפורעים מסיטה את כוחות הביטחון מפעילות הגנה וסיכול טרור ומזיקה לאוכלוסייה המקומית. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול למניעת חזרת אזרחים למרחב ולאכיפת הצו.

צוות בבלי בבלי
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מבזקים נוספים

06:03
בבלי

צה"ל החל תרגיל צבאי רחב היקף ביהודה, שומרון והצפון

צה"ל החל הבוקר (א') בתרגיל צבאי בהשתתפות אוגדת יהודה ושומרון, אוגדה 98, אוגדה 96, אוגדה 210 וחיל האוויר, באזורי האוגדות המרחביות. התרגיל תוכנן כחלק מגרף האימונים לשנת 2026 של אגף המבצעים, והוא חלק מתהליך מתמשך לחיזוק הכשירות והמוכנות של צה"ל. במסגרתו נבחנים גם לקחים מהמלחמה ומתורגלים תהליכים מבצעיים. היום ומחר תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי טיס וכלי רכב במרחבי פיקוד המרכז ופיקוד הצפון. אין חשש לאירוע ביטחוני.

צוות בבלי
00:45
בבלי

צה"ל: איסור כניסת פועלים פלסטינים ליהודה ושומרון בימי הבחירות

צה"ל הודיע כי החל ממחר (יום א') ועד יום ב' לא תתאפשר כניסת פועלים פלסטינים לעבודה ביישובים ביהודה ושומרון ובבקעה, למעט אזורי תעשייה ואזורים בודדים שאושרו. בנוסף, הדרג המדיני אישר בהמלצת מערכת הביטחון איסור מוחלט על כניסה ויציאה של פועלים פלסטינים לכל יהודה ושומרון והבקעה, כולל אזורי תעשייה, וסגירת כלל המעברים היבשתיים לאורך כל יום הבחירות (יום ג'), 27 באוקטובר 2026.

צוות בבלי
00:40
מכתב חריף

הגר"ד לנדו: אלחם בכם בכל הכוחות – אתם מזיקים גדולים

מכתב חריף של רה"י הגר"ד לנדו לרב התומך במפלגת הציבור החרדי: מעשיכם כאכילת חלב ביוה"כ וחמץ בליל הסדר – חזרו בכם

בבלי
22:08
בבלי

צה"ל הרס אנדרטת שהידים בכפר בורין שהנציחה מחבלים

כוחות צה"ל הרסו אנדרטת שהידים בכפר בורין שהנציחה בין היתר את המחבל חמדאן אנג'אר, שרצח ב-1988 את יעקב פרג מהר ברכה ואת חייל צה"ל ארטור הרסטיג. צה"ל ממשיך בהרס שיטתי של אנדרטאות מחבלים ברחבי יהודה ושומרון.

צוות בבלי
21:41
שיתוף פעולה ביטחוני

תרגיל ימי משותף בים התיכון: צה"ל ויוון תרגלו סיכול איומים

מפקד זרוע הים אלוף הראל ומקבילו היווני הובילו אימון משותף בו תרגלו הכוחות זיהוי איומים, הפלגה משותפת והטבעת כלי שיט עוין • התרגיל מתקיים במקביל לסדרת אימונים נרחבים של צה"ל

בבלי
21:32
תחזית מזג האוויר

אזהרה: אירוע שיטפונות חריג בדרום – ביום הבחירות

השירות המטאורולוגי מזהיר מפני אירוע ממושך ומשמעותי בנגב, בערבה ובים המלח • גשמים עזים, סופות רעמים וברד • חשש לחסימת כבישים מרכזיים

בבלי
21:32
פתרון חלופי לאחר דחיית השב"כ

יחידת 730 תאבטח את איזנקוט באופן פרטי החל ממחר

מפלגת ישר! הודיעה: יו"ר המפלגה יאובטח באמצעות חברת אבטחה פרטית בהנחיית יחידת 730 • ההחלטה מגיעה לאחר שהשב"כ דחה את הבקשה לאבטחה ישירה

בבלי
20:56
בבלי

צה"ל ושב"כ פעלו ב-40 כפרים ביהודה ושומרון בסוף השבוע

כוחות צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו בכ-40 כפרים ברחבי יהודה ושומרון במהלך סוף השבוע, במסגרת פעילות התקפית לסיכול טרור. הכוחות ביצעו כ-400 איתורים, במיקוד על מוקדים המזוהים עם חמאס. בחטיבת אפרים עצרו הכוחות מספר חשודים, ביצעו עשרות תחקורים וסריקות אחר אמצעי לחימה. צה"ל מסר כי הכוחות ימשיכו לפעול באופן יזום במטרה למנוע התבססות טרור במרחב ולסכל איומים על אזרחי ישראל.

צוות בבלי
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