הסיכוי שהקול שלכם יכריע מנדט: גבוה פי 400 מזכייה בלוטו
הסתברות של 1 ל-40,000 להכריע מנדט • בהסכם העודפים החרדי הסיכוי מזנק פלאים | המספרים שישנו את תפיסת ההצבעה (פוליטי מדיני)
הסתברות של 1 ל-40,000 להכריע מנדט • בהסכם העודפים החרדי הסיכוי מזנק פלאים | המספרים שישנו את תפיסת ההצבעה (פוליטי מדיני)
חשוד תקף מאבטח בית ספר ברחוב יהושע יגל, חטף את נשקו ונמלט • כוחות משטרה נרחבים בסריקות לאיתורומשה כץ
צה"ל הטיל סגר על יהודה ושומרון: החל ממחר (יום א') ועד יום ב' לא תתאפשר כניסת פועלים פלסטינים לעבודה ביישובים ביהודה ושומרון ובבקעה, למעט אזורי תעשייה ואזורים בודדים שאושרו. בנוסף, הדרג המדיני אישר בהמלצת מערכת הביטחון איסור כניסה ויציאה של פועלים פלסטינים לכל יהודה שומרון והבקעה, כולל אזורי התעשייה, וסגירת כלל המעברים היבשתיים לאורך כל יום הבחירות (יום ג'), 27 באוקטובר 2026.צוות בבלי
מהומות והפגנות אלימות התרחשו אתמול בברצלונה שבספרד, במהלכן נרשמו מעשי ביזה רבים והשחתת רכוש. בוזזים פרצו לחנויות מחשבים, סלולר, פוטלוקר, פנדורה ועוד, ולקחו מכל הבא ליד.צוות בבלי
שוטרי תחנת בני ברק עצרו חשודים בהשלכת פשקווילי בחירות ברחובות העיר כשעה לפני כניסת השבת • החשודים התעמתו עם הכוחות ושוחררו בתנאים מגביליםיאיר טל
היום הקלה בחום, מחר שוב עלייה בטמפרטורות וגשם מקומי בלילה • ביום שלישי: ירידה חדה, גשמים ברוב הארץ וחשש משיטפונות בנגב ובערבהבבלי
הנשיא האמריקני התייחס בעצרת בג'ורג'יה למצב המשטר האיראני לאחר המתקפות האחרונות • "השמדנו את יכולת העשרת האורניום, הדרג הראשון והשני חוסלו" • "אין עם מי לנהל משא ומתן"ישראל גרוס
דובר צה"ל מסר כי אתמול (שבת) פינו כוחות צה"ל אזרחים ישראלים משטח צבאי סגור סמוך לכפר ג'אלוד בחטיבת שומרון, באמצעות אמצעים לפיזור הפגנות. לאחר מכן פרצה שריפה במקום, ונסיבותיה נבדקות. צה"ל הדגיש כי המבנה שייך לפלסטינים ונמצא בשטח B, ובו שוהים פורעים אלימים במאחז בלתי חוקי תחת צו שטח צבאי סגור. לדברי הדובר, נוכחות הפורעים מסיטה את כוחות הביטחון מפעילות הגנה וסיכול טרור ומזיקה לאוכלוסייה המקומית. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול למניעת חזרת אזרחים למרחב ולאכיפת הצו.צוות בבלי
צה"ל החל הבוקר (א') בתרגיל צבאי בהשתתפות אוגדת יהודה ושומרון, אוגדה 98, אוגדה 96, אוגדה 210 וחיל האוויר, באזורי האוגדות המרחביות. התרגיל תוכנן כחלק מגרף האימונים לשנת 2026 של אגף המבצעים, והוא חלק מתהליך מתמשך לחיזוק הכשירות והמוכנות של צה"ל. במסגרתו נבחנים גם לקחים מהמלחמה ומתורגלים תהליכים מבצעיים. היום ומחר תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי טיס וכלי רכב במרחבי פיקוד המרכז ופיקוד הצפון. אין חשש לאירוע ביטחוני.צוות בבלי
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