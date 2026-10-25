מעצר דרמטי בבני ברק: נתפסו רגע לפני הבריחה

"לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני"

הנשיא האמריקני התייחס בעצרת בג'ורג'יה למצב המשטר האיראני לאחר המתקפות האחרונות • "השמדנו את יכולת העשרת האורניום, הדרג הראשון והשני חוסלו" • "אין עם מי לנהל משא ומתן"