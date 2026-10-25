בבלי
מבזק לאחר הפיגוע הרצחני

נעצרו בחברון לאחר שפרסמו הסתה ותמיכה בפיגוע

הזכות שלי והארץ שלי, אין לכם מקום על אדמתנו: כך פרסם אחד החשודים שנעצרו הלילה בפעילות ממוקדת בחברון • שלושה תושבים נעצרו בגין הסתה במרשתת והבעת תמיכה בפיגוע ובחמאס

משה כץ בבלי
מעצרם של החשודים
מעצרם של החשודים | צילום: צילום: דוברות המשטרה
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