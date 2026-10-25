בבלי
מבזק דרך איראן וטורקיה

צה"ל חיסל שני מחבלים שהעבירו מיליוני שקלים לחמאס

שני מחבלים חוסלו בעזה ובנוציראת • העבירו מיליוני שקלים מאיראן ומטורקיה לזרוע הצבאית של חמאס • במקביל הושמד מחסן נשק במרכז הרצועה

משה כץ בבלי
צה"ל חיסל שני מחבלים שהעבירו מיליוני שקלים לחמאס
צילום: צילום: דובר צה"ל
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צה"ל חיסל שני מחבלים שהעבירו מיליונים לחמאס והשמיד מחסן נשק בעזה

צה"ל והשב"כ הודיעו על חיסול שני מחבלים שהעבירו מיליוני שקלים לארגון הטרור חמאס. בתקיפה במרחב העיר עזה בשבוע שעבר חוסל המחבל עלאא' אבראהים נמר ערשי, מפקד חולייה בזרוע הצבאית של חמאס. במקביל הושמד מחסן אמצעי לחימה. כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות לפגיעה ביכולות ההתעצמות והמימון של ארגוני הטרור ברצועה, לגריעת יכולותיהם הצבאיות ולסיכול כל ניסיון לשקמן.

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