מבזק אירוע ביטחוני

שני גרמנים נעצרו ליד כלא דמון עם תמונות של מתקנים ביטחוניים

שני אזרחים גרמנים נתפסו מחוץ לכלא דמון בהר הכרמל כשהם מצלמים את המתקן • בטלפונים שלהם נמצאו תמונות של פעילות ביטחונית • נחקרים על ידי המשטרה והשב"כ

יאיר טל • בבלי • י"ד בחשוון | 25.10.26 11:07