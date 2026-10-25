נתניהו: וינטר וליברמן סגורים זה עם זה למנוע ממשלת ימין
ראש הממשלה פרסם סרטון חריף: "הם תוקפים זה את זה למראית עין, אבל בעצם סגורים" • "התוכנית: לכפות ממשלה שליברמן ראש הממשלה ווינטר שר הביטחון"
ראש הממשלה פרסם סרטון חריף: "הם תוקפים זה את זה למראית עין, אבל בעצם סגורים" • "התוכנית: לכפות ממשלה שליברמן ראש הממשלה ווינטר שר הביטחון"
לאחר שהגבלות בשירות הלווייני פגעו בצבא האוקראיני, מאסק האשים את קייב בהפרת תנאי השימוש לצורך תקיפות קטלניות באמצעות כטב"מיםאריה לוי
החל מהיום שעות הפתיחה משתנות • המערה פתוחה מ-04:00 עד 20:45 | גם בשעות הסגירה ניתן להגיע לרחבת המדרגה השביעיתחיים כהן
בסיס האם של מטוסי הקרב המתקדמים נמצא מערבית לקהיר, רחוק מהגבול הישראלי • הפריסה חושפת אסטרטגיה רב-זירתית מול לוב, אתיופיה והים האדוםבבלי
שני אזרחים גרמנים נתפסו מחוץ לכלא דמון בהר הכרמל כשהם מצלמים את המתקן • בטלפונים שלהם נמצאו תמונות של פעילות ביטחונית • נחקרים על ידי המשטרה והשב"כיאיר טל
שני מחבלים חוסלו בעזה ובנוציראת • העבירו מיליוני שקלים מאיראן ומטורקיה לזרוע הצבאית של חמאס • במקביל הושמד מחסן נשק במרכז הרצועהמשה כץ
מועצת הר חברון החליטה להקים 8 נקודות התיישבות חדשות בתגובה לפיגוע שאירע ביום שישי בחברון. במסגרת ההחלטה עלו לקרקע 6 חוות חדשות ונתקבל אישור להקמת שני ישובים נוספים. החוות מתואמות עם הגורמים הרלוונטיים ומוקמות בשטחי C.צוות בבלי
אבא בריסקי (35) מקהילת חב"ד באגורה הילס נעצר בחשד לרצח לאחר שדרס למוות צעיר בן 28 ליד תחנת דלק בקמרילו • תדהמה בקהילהבבלי
צה"ל והשב"כ הודיעו על חיסול שני מחבלים שהעבירו מיליוני שקלים לארגון הטרור חמאס. בתקיפה במרחב העיר עזה בשבוע שעבר חוסל המחבל עלאא' אבראהים נמר ערשי, מפקד חולייה בזרוע הצבאית של חמאס. במקביל הושמד מחסן אמצעי לחימה. כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות לפגיעה ביכולות ההתעצמות והמימון של ארגוני הטרור ברצועה, לגריעת יכולותיהם הצבאיות ולסיכול כל ניסיון לשקמן.צוות בבלי
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