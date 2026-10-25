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נתניהו: וינטר וליברמן סגורים זה עם זה למנוע ממשלת ימין

ראש הממשלה פרסם סרטון חריף: "הם תוקפים זה את זה למראית עין, אבל בעצם סגורים" • "התוכנית: לכפות ממשלה שליברמן ראש הממשלה ווינטר שר הביטחון"

דוד קליין • בבלי • י"ד בחשוון | 25.10.26 12:09