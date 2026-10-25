"אין לי מנוחה מהמצב": קריאת האדמו"ר מויז'ניץ

"אל תיפלו בפח" | צפו

ראש הממשלה פרסם סרטון חריף: "הם תוקפים זה את זה למראית עין, אבל בעצם סגורים" • "התוכנית: לכפות ממשלה שליברמן ראש הממשלה ווינטר שר הביטחון"