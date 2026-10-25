בבלי
מבזק ממעונו במושב אורה

"אין לי מנוחה מהמצב": קריאת האדמו"ר מויז'ניץ

לו היה בי הכוח הייתי מסתובב וצועק בכל מקום: האדמו"ר מויז'ניץ בהקלטה נרגשת לקראת הבחירות • הברכה לכל מי שישמע לדבריו: "נחת מהילדים והרחבת הדעת ללא שום צער"

חיים כהן בבלי
"אין לי מנוחה מהמצב": קריאת האדמו"ר מויז'ניץ
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יאיר טל
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