"אין לי מנוחה מהמצב": קריאת האדמו"ר מויז'ניץ
לו היה בי הכוח הייתי מסתובב וצועק בכל מקום: האדמו"ר מויז'ניץ בהקלטה נרגשת לקראת הבחירות • הברכה לכל מי שישמע לדבריו: "נחת מהילדים והרחבת הדעת ללא שום צער"
לו היה בי הכוח הייתי מסתובב וצועק בכל מקום: האדמו"ר מויז'ניץ בהקלטה נרגשת לקראת הבחירות • הברכה לכל מי שישמע לדבריו: "נחת מהילדים והרחבת הדעת ללא שום צער"
פעיל שמאל פרסם קריאה להוסיף "בס"ד" על פתק ההצבעה, תוך שהוא מצרף תמונה להדגמה • הפוסט זכה לשיתופים מצד דמויות בכירות בשמאל • הבעיה: כל תוספת בכתב יד פוסלת את הפתקדוד קליין
חצי מיליארד שקל למשרד החינוך, כ-100 מיליון למשרד התיירות • מילביצקי נפרד מהוועדה לאחר שנה בתפקידדוד קליין
ועדת הבחירות המרכזית חושפת את המספרים מאחורי ההיערכות הענקית • 12,018 קלפיות, 450 מיליון פתקים ותקציב של 690 מיליון ש"חדוד קליין
ראש הממשלה פרסם סרטון חריף: "הם תוקפים זה את זה למראית עין, אבל בעצם סגורים" • "התוכנית: לכפות ממשלה שליברמן ראש הממשלה ווינטר שר הביטחון"דוד קליין
לאחר שהגבלות בשירות הלווייני פגעו בצבא האוקראיני, מאסק האשים את קייב בהפרת תנאי השימוש לצורך תקיפות קטלניות באמצעות כטב"מיםאריה לוי
החל מהיום שעות הפתיחה משתנות • המערה פתוחה מ-04:00 עד 20:45 | גם בשעות הסגירה ניתן להגיע לרחבת המדרגה השביעיתחיים כהן
בסיס האם של מטוסי הקרב המתקדמים נמצא מערבית לקהיר, רחוק מהגבול הישראלי • הפריסה חושפת אסטרטגיה רב-זירתית מול לוב, אתיופיה והים האדוםבבלי
שני אזרחים גרמנים נתפסו מחוץ לכלא דמון בהר הכרמל כשהם מצלמים את המתקן • בטלפונים שלהם נמצאו תמונות של פעילות ביטחונית • נחקרים על ידי המשטרה והשב"כיאיר טל
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