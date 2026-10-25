גרוניס פורש מוועדת הצוללות בשל מצבו הרפואי

בבלי
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יאיר טל בבלי
נשיא בית המשפט לשעבר אשר גרוניס
נשיא בית המשפט לשעבר אשר גרוניס | צילום: צילום: Yonatan Sindel/Flash 90
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