רשויות מקומיות יקבלו גישה לנתוני עריקים: סנקציות חריפות על הפרק
ממשק דיגיטלי חדש יאפשר הצלבת נתונים אוטומטית • ביטול הנחות בארנונה וסבסוד חינוך משלים | המהלך שמאיים על אלפי משפחות (חדשות חרדים)
ממשק דיגיטלי חדש יאפשר הצלבת נתונים אוטומטית • ביטול הנחות בארנונה וסבסוד חינוך משלים | המהלך שמאיים על אלפי משפחות (חדשות חרדים)
ועדת הבחירות המרכזית הבהירה: לאחר התפטרות כל המועמדים, פתקי הרשימה לא יחולקו בקלפיות • כל פתק "צבי" שיימצא בספירה ייחשב פסולדוד קליין
ראש הממשלה הזהיר מסוללת חץ: יש לנו סימנים מודיעיניים שאיראן וגרורותיה יכולים לנסות לאתגר אותנו בהתקפות כדי לשבש את הבחירות • אל תנסו אותנו – תספגו מכות בלי פרופורציהיאיר טל
היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט התמודד עם חקירה נגדית קשה מצד עו"ד חדד, ועם שאלות חריפות מהשופט בר-עם על היקף האישורים שנתן לחוקרים בתיק 1000דוד קליין
ראש הממשלה שוחח עם הנשיא האמריקאי פעמיים בשלושה ימים • הציע נוסח להצהרות ושיחות עם כתבים ישראלים • בבית הלבן: "סימן למצוקה"ישראל גרוס
לוחמי צה"ל ושב"כ עצרו חשוד שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המידי בציר מרכזי בחטיבת בנימין. המעצר בוצע בעקבות מידע מודיעיני מדויק של השב"כ. החשוד הועבר להמשך חקירה.צוות בבלי
כוחות צה"ל אטמו הלילה את בתיהם של שני המחבלים מהפיגוע בחברון בסוף השבוע, בו נפלו סמ"ר רון יונתן רויטמן ז"ל וסמל יובל שי סוילם ז"ל. מפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה ואטימה זמנית, וכוחות הביטחון מתכוונים להמשיך ולקדם את הליך הריסת הבתים. במהלך הלילה נעצרו 12 חשודים נוספים, הוחרמו רכבים בלתי חוקיים ואותר אמל"ח. עד כה נעצרו כ-50 חשודים ונסרקו מעל 500 יעדים במסגרת המבצע לסיכול טרור בעיר.צוות בבלי
הקלפיות נפתחו למירוץ צמוד מאי פעם בין לולה לבין בולסונארו הבן • הסקר האחרון: 50%-50% • השעה בה נתחיל לקבל תוצאות אמתישראל גרוס
משטרת ישראל פרסמה את תמונתו של שמואל רחמים טויטאן ומבקשת את עזרת הציבור באיתורו • זו הפעם השנייה השנה שהוא נעלם לתקופה ממושכתמשה כץ
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