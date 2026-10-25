רשויות מקומיות יקבלו גישה לנתוני עריקים: סנקציות חריפות על הפרק

איום חוזר

ראש הממשלה הזהיר מסוללת חץ: יש לנו סימנים מודיעיניים שאיראן וגרורותיה יכולים לנסות לאתגר אותנו בהתקפות כדי לשבש את הבחירות • אל תנסו אותנו – תספגו מכות בלי פרופורציה