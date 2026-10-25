צה"ל ושב"כ עצרו חשוד שתכנן פיגוע בחטיבת בנימין

בבלי

כוחות צה"ל אטמו הלילה את בתיהם של שני המחבלים מהפיגוע בחברון בסוף השבוע, בו נפלו סמ"ר רון יונתן רויטמן ז"ל וסמל יובל שי סוילם ז"ל. מפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה ואטימה זמנית, וכוחות הביטחון מתכוונים להמשיך ולקדם את הליך הריסת הבתים. במהלך הלילה נעצרו 12 חשודים נוספים, הוחרמו רכבים בלתי חוקיים ואותר אמל"ח. עד כה נעצרו כ-50 חשודים ונסרקו מעל 500 יעדים במסגרת המבצע לסיכול טרור בעיר.