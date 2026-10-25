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מבזק בבלי

צה"ל ושב"כ עצרו חשוד שתכנן פיגוע בחטיבת בנימין

לוחמי צה"ל ושב"כ עצרו חשוד שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המידי בציר מרכזי בחטיבת בנימין. המעצר בוצע בעקבות מידע מודיעיני מדויק של השב"כ. החשוד הועבר להמשך חקירה.

צוות בבלי בבלי
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16:26
בבלי

צה"ל אטם בתי המחבלים מהפיגוע בחברון ועצר 12 חשודים

כוחות צה"ל אטמו הלילה את בתיהם של שני המחבלים מהפיגוע בחברון בסוף השבוע, בו נפלו סמ"ר רון יונתן רויטמן ז"ל וסמל יובל שי סוילם ז"ל. מפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה ואטימה זמנית, וכוחות הביטחון מתכוונים להמשיך ולקדם את הליך הריסת הבתים. במהלך הלילה נעצרו 12 חשודים נוספים, הוחרמו רכבים בלתי חוקיים ואותר אמל"ח. עד כה נעצרו כ-50 חשודים ונסרקו מעל 500 יעדים במסגרת המבצע לסיכול טרור בעיר.

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