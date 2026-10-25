"אחי" מחוץ למשחק: מה יקרה לפתק שתכניסו לקלפי
ועדת הבחירות המרכזית הבהירה: לאחר התפטרות כל המועמדים, פתקי הרשימה לא יחולקו בקלפיות • כל פתק "צבי" שיימצא בספירה ייחשב פסול
ועדת הבחירות המרכזית הבהירה: לאחר התפטרות כל המועמדים, פתקי הרשימה לא יחולקו בקלפיות • כל פתק "צבי" שיימצא בספירה ייחשב פסול
דובר צה"ל מסר כי עד כה נמסקו כ-220 אלף דונמים ביהודה ושומרון, בוצעו כ-100 נקודות מסיק מתואם באבטחת כוחות הביטחון, והתוצרת המוערכת עומדת על כ-22,500 טון זיתים שמהם הופקו כ-5,500 ליטר שמן זית. לפי הדובר, מוקדי החיכוך שמקבלים תשומת לב תקשורתית מהווים אחוזים בודדים משטחי המסיק, והרוב המוחלט של נקודות המסיק המתואם נערכות כסדרן וללא אירועים חריגים.צוות בבלי
טהראן העבירה אזהרה חריפה לברלין: כל מתקן גרמני באזור ייחשב למטרה אם ברלין תצטרף לפעולה צבאית נגדה • האיום מגיע על רקע דיווחים על סימון בסיסים אמריקניים בגרמניהבבלי
מועדון האסיר הפלסטיני טוען כי ישראל ביצעה כ-26 אלף מעצרים ביהודה ושומרון מאז ה-7 באוקטובר 2023.צוות בבלי
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מסר כי יש בידיו שתי הערכות מודיעין שונות מאוד לגבי איראן.צוות בבלי
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי היום לא תתבצע תקיפה אמריקאית באיראן.צוות בבלי
כטב"מ ישראלי תקף את נקודת הביטחון של שוטרי חמאס באזור האוניברסיטה האסלאמית בעזה - אותה נקודה שהותקפה כבר הבוקר. בתקיפה השנייה נהרגו 3 מחבלים: סאמי בארוד, אשרף דחלאן ושאדי אבו עטאיא. בנוסף, נהרג מחבל נוסף בשם מחמד ברבח' בתקיפת כטב"מ באזור שיח' נאצר בח'אן יונס. סך הכל 8 הרוגים בשש תקיפות ברצועה מאז שעות הבוקר.צוות בבלי
ראש הממשלה הזהיר מסוללת חץ: יש לנו סימנים מודיעיניים שאיראן וגרורותיה יכולים לנסות לאתגר אותנו בהתקפות כדי לשבש את הבחירות • אל תנסו אותנו – תספגו מכות בלי פרופורציהיאיר טל
היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט התמודד עם חקירה נגדית קשה מצד עו"ד חדד, ועם שאלות חריפות מהשופט בר-עם על היקף האישורים שנתן לחוקרים בתיק 1000דוד קליין
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