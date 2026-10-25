הרב אברג'יל תומך בבן גביר: ירא שמיים ומכבד תלמידי חכמים
לאחר שהודיע על פרישת מפלגת אח"י, הרב חיים יוסף דוד אברג'יל קורא לציבור להצביע לעוצמה יהודית: השר איתמר בן גביר ירא שמיים, מכבד תלמידי חכמים
לאחר שהודיע על פרישת מפלגת אח"י, הרב חיים יוסף דוד אברג'יל קורא לציבור להצביע לעוצמה יהודית: השר איתמר בן גביר ירא שמיים, מכבד תלמידי חכמים
יו"ר 'ישר!' פירט את צעדי הממשלה הראשונים: ועדת חקירה, קבינט למלחמה בפשיעה וחוק שירות לכל • במקביל: ח"כ קריב מ'הדמוקרטים' קורא להכניס את הרשות הפלסטינית לעזהבבלי
ראש הממשלה בריאיון לקראת הבחירות: "כל מי שלא הולך ללמוד תורה, שזה הרוב הגדול, יתגייס" • התריע מפני הצבעה למפלגות קטנות: וינטר לוקח קולות של הימין וישרוף אותםבבלי
סדרת פיצוצים אירעה במחסן אמל"ח של ארגון הגג של המיליציות השיעיות בעיראק - אלחשד א-שעבי. לפי הדיווחים יש נפגעים. ערוצים המזוהים עם המיליציות טוענים כי מדובר בתקיפה אווירית של מטוס אויב, אך אין אישור רשמי לכך. במקביל, הרשויות בעיראק חוקרות חשד לתקיפות ישראליות נגד שני מחסני נשק סמוך לבגדאד שבוצעו בשבוע שעבר. במחסנים שהותקפו אוחסנו מערכות הגנה אווירית מתוצרת סין שהועברו לאחרונה מאיראן למיליציות.צוות בבלי
לא להאמין: האמת מאחורי הפאשקווילים שטינפו את בני ברק | גדולי הפוסקים במתקפה חזיתית על לייטנר | הישגים בולטים לש"ס והליכוד: נמנעה שריפת עשרות אלפי קולות | היערכות שיא של מתנגדי המפלגות החרדיות למנוע הצבעה חרדית (מעייריב)איצלה כץ
לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. בחסדי השם לא היו נפגעים. לא הופעלו התרעות על פי מדיניות.צוות בבלי
עו"ד זאנה מודזגברישוילי, תובעת צבאית ראשית לשעבר, תעמוד בראש המערך המשפטי ההיסטורי | בית משפט מיוחד בירושלים | עונש מוות על הפרקבבלי
השר הקים מטה מיוחד לאחר שסקרי עומק במגזר החרדי העלו תמונה מדאיגה: עשרות אלפים שוקלים להצביע למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה או להישאר בבית • אל תיתנו מתנה לבהרב-מיארהבבלי
דובר צה"ל מסר כי עד כה נמסקו כ-220 אלף דונמים ביהודה ושומרון, בוצעו כ-100 נקודות מסיק מתואם באבטחת כוחות הביטחון, והתוצרת המוערכת עומדת על כ-22,500 טון זיתים שמהם הופקו כ-5,500 ליטר שמן זית. לפי הדובר, מוקדי החיכוך שמקבלים תשומת לב תקשורתית מהווים אחוזים בודדים משטחי המסיק, והרוב המוחלט של נקודות המסיק המתואם נערכות כסדרן וללא אירועים חריגים.צוות בבלי
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