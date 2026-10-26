טראמפ קורא לישראלים: הצביעו לביבי – עלינו להשלים את המשימה

בבלי

סדרת פיצוצים אירעה במחסן אמל"ח של ארגון הגג של המיליציות השיעיות בעיראק - אלחשד א-שעבי. לפי הדיווחים יש נפגעים. ערוצים המזוהים עם המיליציות טוענים כי מדובר בתקיפה אווירית של מטוס אויב, אך אין אישור רשמי לכך. במקביל, הרשויות בעיראק חוקרות חשד לתקיפות ישראליות נגד שני מחסני נשק סמוך לבגדאד שבוצעו בשבוע שעבר. במחסנים שהותקפו אוחסנו מערכות הגנה אווירית מתוצרת סין שהועברו לאחרונה מאיראן למיליציות.