טראמפ קורא לישראלים: הצביעו לביבי – עלינו להשלים את המשימה
נשיא ארה"ב שיגר מסר תמיכה נוסף בראש הממשלה בערב הבחירות: לביבי ולי יחסים מצוינת בלנצח יחד, אסור שתישמע עוד הקריאה מוות לישראל
נשיא ארה"ב שיגר מסר תמיכה נוסף בראש הממשלה בערב הבחירות: לביבי ולי יחסים מצוינת בלנצח יחד, אסור שתישמע עוד הקריאה מוות לישראל
התחזית ליום שלישי: גשמים מתחזקים בצהריים בדרום ובמזרח, סופות רעמים וברד • חשש כבד משיטפונות בנחלי הנגב, הערבה וים המלח • ביום רביעי: המשך הירידה בטמפרטורותבבלי
הנשיא המכהן זכה בכהונה רביעית לאחר שגבר על יריבו בפער של 4.2 מיליון קולות • רשות הבחירות הכריזה על הניצחון, אך בולסונארו הודיע: "בלתי אפשרי להכיר בתוצאות"בבלי
לאחר שהודיע על פרישת מפלגת אח"י, הרב חיים יוסף דוד אברג'יל קורא לציבור להצביע לעוצמה יהודית: השר איתמר בן גביר ירא שמיים, מכבד תלמידי חכמיםבבלי
יו"ר 'ישר!' פירט את צעדי הממשלה הראשונים: ועדת חקירה, קבינט למלחמה בפשיעה וחוק שירות לכל • במקביל: ח"כ קריב מ'הדמוקרטים' קורא להכניס את הרשות הפלסטינית לעזהבבלי
ראש הממשלה בריאיון לקראת הבחירות: "כל מי שלא הולך ללמוד תורה, שזה הרוב הגדול, יתגייס" • התריע מפני הצבעה למפלגות קטנות: וינטר לוקח קולות של הימין וישרוף אותםבבלי
סדרת פיצוצים אירעה במחסן אמל"ח של ארגון הגג של המיליציות השיעיות בעיראק - אלחשד א-שעבי. לפי הדיווחים יש נפגעים. ערוצים המזוהים עם המיליציות טוענים כי מדובר בתקיפה אווירית של מטוס אויב, אך אין אישור רשמי לכך. במקביל, הרשויות בעיראק חוקרות חשד לתקיפות ישראליות נגד שני מחסני נשק סמוך לבגדאד שבוצעו בשבוע שעבר. במחסנים שהותקפו אוחסנו מערכות הגנה אווירית מתוצרת סין שהועברו לאחרונה מאיראן למיליציות.צוות בבלי
לא להאמין: האמת מאחורי הפאשקווילים שטינפו את בני ברק | גדולי הפוסקים במתקפה חזיתית על לייטנר | הישגים בולטים לש"ס והליכוד: נמנעה שריפת עשרות אלפי קולות | היערכות שיא של מתנגדי המפלגות החרדיות למנוע הצבעה חרדית (מעייריב)איצלה כץ
לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. בחסדי השם לא היו נפגעים. לא הופעלו התרעות על פי מדיניות.צוות בבלי
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