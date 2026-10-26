צה"ל יירט רחפן שניסה לחצות משטח ישראל לעזה
כוחות צה"ל זיהו הלילה (ב') רחפן שניסה לחצות משטח ישראל לשטח רצועת עזה. לאחר הזיהוי, הכוחות יירטו את הרחפן בשטח הארץ. תכולת הרחפן נבדקת כעת.
כוחות צה"ל זיהו הלילה (ב') רחפן שניסה לחצות משטח ישראל לשטח רצועת עזה. לאחר הזיהוי, הכוחות יירטו את הרחפן בשטח הארץ. תכולת הרחפן נבדקת כעת.
צה"ל ושב"כ הודיעו על חיסול שני מפקדים בכירים בזרוע הצבאית של חמאס: מחמד חלאוה, מפקד במערך המודיעין הצבאי, חוסל בתקיפה במרחב עיר עזה ביום שבת שעבר. בתקיפה נפרדת בשבוע שעבר חוסל אחמד זהיר פואד אבו-עודה, מפקד הנדסה בזרוע הצבאית. לפי ההודעה, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום יכולות חמאס תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. כוחות הביטחון ימשיכו לפעול להסרת כל איום.צוות בבלי
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לוחמי חטיבת הצנחנים השלימו שני מבצעים ביהודה ושומרון. בכפר קבאטיה שבחטיבת מנשה נעצרו חמישה מחבלים - שלושה מזוהים עם חמאס ושניים עם הג'יהאד האסלאמי. במבצע נוסף בהובלת חטיבת בנימין פשטו לוחמי גדוד 202 על למעלה מ-50 יעדים, ביצעו סריקות לאיתור אמצעי לחימה ותחקרו חשודים המזוהים עם חמאס. המבצעים הם חלק מהפעילות המתמשכת של אוגדת יהודה ושומרון לסיכול טרור.צוות בבלי
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